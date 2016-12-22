МИД Ирана обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что «Израиль — единственный режим в нашем регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой ядерного оружия, включающей «реальный ядерный арсенал» и призвал Тель-Авив признать это. Об этом он написал в своем Twitter.

«Пришло время Израилю признать свою незаконную ядерную программу и открыть ее международным инспекторам», — сообщил Зариф.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, сообщил о «секретном складе» с ядерными материалами в Тегеране. По его словам, там находятся по меньшей мере 15 контейнеров с 300 т материалов.

В апреле Нетаньяху также сообщал о тайных разработках ядерного оружия в Иране. По данным Израиля, в секретном комплексе в районе Шорабат в Тегеране находится «ядерный архив». Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал «детскими и нелепыми» эти обвинения.