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МИД Ирана обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия
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МИД Ирана обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия
Политика, 05:22
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МИД Ирана обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что «Израиль — единственный режим в нашем регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой ядерного оружия, включающей «реальный ядерный арсенал» и призвал Тель-Авив признать это. Об этом он написал в своем Twitter.

«Пришло время Израилю признать свою незаконную ядерную программу и открыть ее международным инспекторам», — сообщил Зариф.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, сообщил о «секретном складе» с ядерными материалами в Тегеране. По его словам, там находятся по меньшей мере 15 контейнеров с 300 т материалов.

В апреле Нетаньяху также сообщал о тайных разработках ядерного оружия в Иране. По данным Израиля, в секретном комплексе в районе Шорабат в Тегеране находится «ядерный архив». Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал «детскими и нелепыми» эти обвинения.

Ядерная сделка с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана. ​

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке. 

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.

Теги: Иран , Израиль , ядерное оружие
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