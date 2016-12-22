В РПЦ ответили на решение Минюста Украины по Почаевской лавре

Решение комиссии Минюста Украины лишить Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры говорит о начале масштабного давления на УПЦ, заявил «Интерфаксу» замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.
«Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы», — сказал он.
Балашов подчеркнул, что президент Украины говорил о добровольном характере присоединения общин к создаваемой в стране единой церкви.
По его словам, «монахов в ней будет раз-два и обчелся», в то время как в Почаевской лавре их сейчас больше, «чем у раскольников разных мастей на всю Украину».
Ранее Минюст Украины постановил лишить религиозную организацию «Почаевская Свято-Успенская Лавра», связанной с УПЦ МП, права пользования комплексом сооружений. В ходе проверки министерство выяснило, что разрешение выдали с нарушениями.
Минкультуры Украины в октябре потребовало провести инвентаризацию всех храмов при УПЦ МП. Такое решение в министерстве приняли на фоне того, как Константинопольский патриархат установил каноническое общение с УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью. В РПЦ такой шаг назвали «летигимизацией раскола» и спустя несколько дней разорвали отношения с Константинополем.