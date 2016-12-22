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Министр культуры Украины потребовал инвентаризацию в храмах УПЦ МП
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Министр культуры Украины потребовал инвентаризацию в храмах УПЦ МП
Общество, 11:36
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Министр культуры Украины потребовал инвентаризацию в храмах УПЦ МП

Министерство культуры Украины потребовало за один день провести учет ценностей во всех храмах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает издание «Украинские новости», опубликовавшее соответствующий документ.

Решение потребовать инвентаризацию стало ответом на обращения депутата Верховной рады Юрия Шухевича (Радикальная партия). Инвентаризация коснется всех ценностей, включая иконы, из-за «возможной угрозы незаконного вывоза культурных ценностей из религиозных сооружений УПЦ». Она пройдет, в частности, в Свято-Успенской Почаевской лавре и Успенской Киево-Печерской лавре.

«Просим принять меры в рамках действующего законодательства, направленные на проведение учета и регистрации имеющихся историко-культурных ценностей в религиозных христианских сооружениях, которые сейчас используются Украинской православной церковью», — говорится в документе Минкультуры.

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15 октября Священный синод Русской православной церкви разорвал евхаристические отношения с Константинопольским патриархатом из-за заявленного 11 октября намерения предоставить УПЦ автокефалию. Своим решением Вселенский патриархат восстановил Украину как свою каноническую территорию, от которой отказался в XVII веке в пользу Московского патриархата. Две ранее неканонические организации — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) — признаны каноническими и рассматривают вопрос объединения в одной автокефальной структуре. Статус и название новой независимой УПЦ пока не ясны.

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По данным Министерства культуры Украины в 2017 году УПЦ МП имела в своем распоряжении в стране 11 392 храма и 12 328 общин верующих. На здания и общины, в особенности на две лавры, в первую очередь претендует УПЦ КП. Сейчас у УПЦ КП 3784 храма и 5114 общин. Киево-Печерская и Почаевская лавры с конца 1980-х годов находятся в пользовании УПЦ МП, но принадлежат Министерству культуры Украины. С 2013 года УПЦ МП пользуется Киево-Печерской лаврой безвозмездно. Договор об аренде был заключен на 50 лет, однако опрошенные РБК украинские эксперты считают, что в законодательстве страны нет пункта об аренде культовых сооружений, есть только договоры пользования.

Теги: РПЦ , УПЦ МП , Украина , Киево-Печерская лавра
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