Эйфелеву башню в субботу закроют из-за митингов

Эйфелева башня будет закрыта для посещений 24 ноября из-за акций протеста, которые запланированы в этот день на Марсовом поле, сообщается на странице башни в Twitter.

«Из-за демонстраций на Марсовом поле я буду закрыта для публики в субботу, 24 ноября», — сообщает Эйфелева башня.

Посетителям, которые купили билеты на этот день, пообещали выслать «дальнейшую информацию» по электронной почте.

В прошлую субботу, 17 ноября, во Франции начались массовые протесты, связанные с решением властей повысить в 2019-ом налоги на бензин и дизельное топливо. Митингующие в желтых жилетах блокировали дороги и попытались прорваться к президентскому дворцу.

Правоохранители применили против них слезоточивый газ, в ходе акций протеста пострадали более 500 человек, еще двое погибли.