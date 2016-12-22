Число пострадавших на митингах во Франции увеличилось до 528

Во время акций протеста против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на главу МВД страны Кристофа Кастанера.
«У нас 528 пострадавших, 17 из них с серьезными ранениями», — сказал он. Министр добавил, что среди пострадавших 92 сотрудника правоохранительных органов. По его словам, активность протестующих снижается, в понедельник, 19 ноября, на митинги вышли 27 тыс. человек.
Акции протеста во Франции начались в минувшую субботу, 17 ноября. Поводом стало решение правительства страны с 2019 года повысить налог на дизельное топливо и бензин. Власти объяснили это необходимостью сохранения окружающей среды.
Участие в митингах приняли около 300 тыс. человек, они блокировали дороги и топливные хранилища. В первый день протестов, 17 ноября, число пострадавших составило 227 человек.