ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,88 65,06 EUR Нал. 76,50 74,60 USD Бирж. 65,55 -0,43 EUR Бирж. 75,09 -0,26 USD ЦБ. 66,01 +0,02 EUR ЦБ. 75,32 +0,42 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 4992,76 -653,74 IMOEX 2373,78 +0,05% RTSI 1135,71 +0,07% Brent 66,31 -2,60% DJIA 25013,34 -1,61% Nasdaq 7024,32 -3,11%
Число пострадавших на митингах во Франции увеличилось до 528
Лента новостей
Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня 00:00, Финансы Число пострадавших на митингах во Франции увеличилось до 528 19 ноя, 23:27, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 19 ноя, 23:04, РБК и Schneider Electric Cирийские военные заявили о взятии «последнего оплота» ИГ на юге страны 19 ноя, 22:51, Политика Лига наций по футболу. Германия — Голландия. Онлайн 19 ноя, 22:45, Спорт Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России» 19 ноя, 22:44, Политика В Петербурге завели дело из-за осквернения блокадной мемориальной доски 19 ноя, 22:32, Общество Каскадеры откровенно о работе: страх и трюк — два брата 19 ноя, 22:20, РБК и Toyo ЕС пригрозил Москве «конкретными мерами» из-за ситуации в Азовском море 19 ноя, 22:06, Политика В NASA заявили о намерении Рогозина ознакомиться с кораблями SpaceX в США 19 ноя, 22:03, Технологии и медиа Путин назвал способ не втягивать Россию в «милитаристскую гонку» 19 ноя, 21:59, Политика ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота 19 ноя, 21:52, Общество Премьер Британии добилась у бизнеса поддержки соглашения о Brexit 19 ноя, 21:42, Политика Путин рассказал о нравственном стержне российской армии 19 ноя, 21:35, Политика Новое дело Браудера: в чем прокуратура обвинила главу Hermitage Capital 19 ноя, 21:24, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 19 ноя, 21:20, РБК и Thomson Reuters В Минздраве не поддержали введение акциза на колбасу 19 ноя, 21:13, Общество Путин напомнил США о новом оружии России из-за отказа от договора о ПРО 19 ноя, 21:05, Политика Маневр в плюс: как эксперты оценили вклад бюджета в рост ВВП 19 ноя, 21:01, Экономика Рогозин назвал причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» непредумышленную ошибку 19 ноя, 21:00, Общество Постпред допустил приостановку членства России в ОЗХО 19 ноя, 20:51, Политика 5 модных трендов этой осени 19 ноя, 20:49, РБК Pink и KUPIVIP.RU Жилищно-коммунальные услуги в 2019 году подорожают в Москве на 6,5% 19 ноя, 20:43, Бизнес Рогозин извинился за публикацию видео опытов с таксой 19 ноя, 20:37, Общество Курс биткоина упал ниже $5 тыс. 19 ноя, 20:24, Финансы Российский МИД осудил расширение санкций США против Кубы 19 ноя, 20:12, Политика Рогозин счел нечистоплотными сообщения о вине американцев в дырке на МКС 19 ноя, 20:10, Политика Углеродное волокно, вода и магний: легкий и мощный ноутбук для поездок 19 ноя, 20:09, РБК и Lenovo
Число пострадавших на митингах во Франции увеличилось до 528
Общество, 19 ноя, 23:27
0
Число пострадавших на митингах во Франции увеличилось до 528

Во время акций протеста против повышения цен на бензин во Франции пострадали 528 человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на главу МВД страны Кристофа Кастанера.

«У нас 528 пострадавших, 17 из них с серьезными ранениями», — сказал он. Министр добавил, что среди пострадавших 92 сотрудника правоохранительных органов. По его словам, активность протестующих снижается, в понедельник, 19 ноября, на митинги вышли 27 тыс. человек.

Как проходят топливные протесты во Франции Еще 6 фото
Фотогалерея

Акции протеста во Франции начались в минувшую субботу, 17 ноября. Поводом стало решение правительства страны с 2019 года повысить налог на дизельное топливо и бензин. Власти объяснили это необходимостью сохранения окружающей среды.

«Жилеты» против: почему во Франции прошли массовые акции автомобилистов
Политика

Участие в митингах приняли около 300 тыс. человек, они блокировали дороги и топливные хранилища. В первый день протестов, 17 ноября, число пострадавших составило 227 человек.

Теги: Франция , акции протеста
Главное
Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня Финансы
Материалы по теме
Протестующие во Франции начали блокировать топливные хранилища Общество
Число пострадавших в ходе протестов во Франции увеличилось до 227 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter