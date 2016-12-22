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Путин покормил рыб в саду у «Мрии»
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Путин покормил рыб в саду у «Мрии»
Общество, 22:34
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Путин покормил рыб в саду у «Мрии»

Президент России Владимир Путин покормил рыб во время прогулки с главой Сбербанка Германом Грефом по саду крымского гостиничного комплекса «Мрия». Видеозапись телеканала «Россия 1» опубликовало «РИА Новости».

Во время прогулки Путин и Греф зашли на мостик над прудом, где плавали карпы. Президенту предложили покормить их, после чего он бросил рыбам несколько горстей корма.

Видео: Kremlinpool_RIA / Twitter

23 ноября в Ялте прошло заседание президиума Госсовета. В ходе заседания Путин поблагодарил Грефа за то, что тот предоставил хорошую площадку для проведения мероприятия — гостиничный комплекс «Мрия». Сбербанк ранее выделил $300 млн на его строительство и развитие. «Это хороший объект, очень красивый. Я поздравляю Сбербанк. Хорошая работа», — сказал Путин.

Заседание президиума Госсовета впервые прошло в формате «без галстуков»
Политика

В начале ноября «Мрия» вместе с несколькими другими санаториями Крыма попал под американские санкции. Дополнительные ограничения были введены «в ответ на продолжающуюся пагубную деятельность и дестабилизирующее поведение России».
 

Теги: Владимир Путин , Крым , рыбы
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