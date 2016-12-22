Заседание президиума Госсовета впервые прошло в формате «без галстуков»

Заседание президиума Госсовета 23 ноября проходит в новом формате — участники совещания, включая Владимира Путина, пришли на мероприятие без галстуков. Всех рассадили за разные тематические столы вместо одного

Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Госсовета в Ялте (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Заседание президиума Госсовета, посвященное реализации майского указа президента, проходит в пятницу, 23 ноября, в новом формате, сообщает корреспондент РБК. Участников заседания, собравшихся в гостиничном комплексе «Мрия» в Крыму, впервые посадили не за один общий стол, а за семь разных, тематических: «Системные вопросы», «Демография и здравоохранение, наука, образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Цифровая экономика, инфраструктура», «Культура» и «Экономика».

Согласно схеме рассадки, которую раздали журналистам, место Владимира Путина находится за столом «Системные вопросы». Вместе с главой государства за этим же столом отведены места для первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, помощников президента Игоря Левитина и Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина.

Еще одно новшество — все участники заседания, включая Владимира Путина, пришли без галстуков.

«Просто творческая деловая дискуссионная атмосфера», — так ответил на вопрос РБК, с чем связано изменение формата президиума Госсовета, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос, всегда ли будут заседания президиума Госсовета и сам Госсовет проходить в таком формате, Песков не ответил.

Источник во внутриполитическом блоке Кремля пояснил РБК, что пока нет решения, проводить ли и в дальнейшем заседания в новом формате: «Пока это первый опыт. Нужно будет посмотреть, насколько удачным он окажется».

Президиум Госсовета проходит в новом формате, изменился и сам подход к организации заседания, подчеркнул собеседник РБК. Оно проходит «в формате проектного обсуждения». «Каждый проект рассматривается совместно главами регионов, экспертами и ответственными членами правительства», — пояснил источник. Регионы играют ключевую роль в реализации проектов, и,​ «чтобы получить реальный результат, нельзя просто спустить разнарядку, надо продумать вместе все возможные трудности и найти лучшие решения», добавил источник во внутриполитическом блоке.

Куратором Госсовета является первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. 14 июня Владимир Путин подписал указ «Об оптимизации структуры администрации президента», согласно которому в ведение Кириенко перешли четыре управления вместо прежних двух. К управлению внутренней политики и управлению по общественным проектам добавились управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии и управление по обеспечению деятельности Госсовета. В числе задач последнего подразделения — подготовка заседаний президиумов Госсовета и самого Госсовета.