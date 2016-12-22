Путин поблагодарил Грефа за попавший под санкции крымский курорт

Президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Ялте выразил благодарность главе Сбербанка Герману Грефу за то, что он предоставил хорошую площадку для проведения мероприятия — гостиничный комплекс «Мрия», на реконструкцию которого кредитная организация выделяла средства. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Прежде всего хочу поблагодарить Германа Оскаровича [Грефа] за то, что он предоставил такую хорошую площадку для нашей работы, показал сейчас объект. Это хороший объект, очень красивый. Я поздравляю Сбербанк. Хорошая работа», — сказал он в начале заседания.

Глава государства добавил, что «скоро здесь еще у него (у Германа Грефа. — РБК) будет и виноградник, и все, что положено к винограднику».

Санаторно-курортный комплекс «Мрия» (Mriya Resort & SPA) вместе с другими санаториями Крыма, Министерством госбезопасности Луганской народной республики и тремя физлицами в начале ноября попал под американские санкции. Он является площадкой для проведения Ялтинского экономического форума.

В строительство и развитие курорта Сбербанк инвестировал порядка $300 млн. Кредитная организация через компанию «Гарант-СВ (полностью принадлежит банку) является главным бенефициаром «Мрии».