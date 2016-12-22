«Нафтогаз» предложил «Газпрому» зачислить $3,8 млн переплаты в счет долга

«Нафтогаз Украины» направил «Газпрому» заявление о зачислении переплат в размере $3,8 млн российской монополией за транзит газа в октябре в счет пени за задолженность в отношении украинской компании по итогам Столкольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской энергетической компании.

«Учитывая, что «Газпром» отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг «Газпрома» согласно решению арбитража», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

В украинской монополии добавили, что за август—сентябрь в счет задолженности «Газпрома» уже было направлено $18,3 млн.

В конце октября о том, что «Нафтогазу» удалось взыскать с «Газпрома» $18 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Каким образом эти средства удалось снять, Витренко не уточнил, а в «Газпроме» его высказывание отказались комментировать. В том же месяце он называл сумму $9 млн, которую украинская монополия получила от переплаты «Газпрома» за транзит газа. В сентябре исполнительный директор «Нафтогаза» объявил, что проценты по долгу «Газпрома» на тот момент составляли $100 млн и сумма росла на $500 тыс. ежедневно.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. Чистая сумма, которую получала украинская монополия, снизилась до $2,56 млрд, так как долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» составлял около $2,1 млрд, «Нафтогаз» должен был получить только $2,56 млрд.