Суд в Москве продлил до 5 февраля арест братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы продлил до 5 февраля 2019 года арест владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, передает корреспондент РБК.

Магомедовых арестовали 31 марта, братьев обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате бюджетных средств во время строительства стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, а также намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге и хищении у Федеральной сетевой компании.

Следствие считает, что преступное сообщество Магомедовых действовало с 2010 года. Ущерб, нанесенный действиями организации, правоохранители оценили в 2,5 млрд руб. На заседании суда в четверг, 31 октября, стало известно, что братьев также обвиняют в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт».

Также стало известно, что во Франции возбудили уголовное дело против бывшей жены Зиявудина Магомедова — Ольги Магомедовой. По словам следователя МВД, речь идет о нарушении, связанном с налогами. Сам Магомедов опроверг слова правоохранителя, уточнив, что дело ведется в отношении компании, которая управляла активами Ольги, но сама она не является его фигурантом.