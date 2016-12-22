ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле

Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).

Представитель центра уточнил, что во время учений помимо вертолетов использовался и другой транспорт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в соцсетях изображения вылетающих с территории Кремля военных вертолетов, заявил, что проходили учения. Он отмечал, что в этом нет ничего экстраординарного. По словам Пескова, Владимир Путин летает в Кремль на вертолетах с 2012 года.

ФСО также подтвердила, что вылетающие с территории Кремля 22 ноября вертолеты участвовали в плановых учениях, хотя ранее отказывалась комментировать эту информацию. Очевидцы опубликовали в Сети кадры полета военных вертолетов в районе Кремля. По их словам, вертолеты летали в центре Москвы около 40 минут.