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Порошенко назвал членство Украины в ЕС вопросом нескольких лет
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Порошенко назвал членство Украины в ЕС вопросом нескольких лет
Украинский кризис, 16:21
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Порошенко назвал членство Украины в ЕС вопросом нескольких лет

Членство Украины в ЕС — вопрос лет, а не десятилетий, заявил президент страны Петр Порошенко на встрече со студентами Национального торгово-экономического университета. Трансляцию вел телеканал «112.Украина».

Порошенко отметил, что 70% украинцев одобряют движение к членству в Евросоюзе, поэтому в Верховную раду была внесена и одобрена в первом чтении соответствующая поправка к Конституции. «Это не вопрос десятилетий, это вопрос лет», — сказал глава государства о сроках вхождения в Евросоюз.

Украинский президент попросил студентов поддержать его, чтобы «привести страну в Европу, в ЕС, в НАТО».

В июле Порошенко заявил, что рассчитывает на вступление Украины в ЕС до 2025 года, когда «будут преодолены все препятствия». Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС окончательно ратифицировано в июле 2017 года, а в силу вступило в сентябре того же года. Кроме того, действует соглашение о безвизовом въезде украинских граждан в Евросоюз на срок до 90 дней.
 

Теги: Украина , членство , Евросоюз
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