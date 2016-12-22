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Тимошенко заявила о массовом и паническом побеге украинцев из страны
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Тимошенко заявила о массовом и паническом побеге украинцев из страны
Политика, 14:22
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Тимошенко заявила о массовом и паническом побеге украинцев из страны

Число украинцев, выехавших на заработки за рубеж, свидетельствует об их ​«массовом и паническом побеге», заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на презентации «Новой социальной доктрины». Трансляцию она опубликовала на своей странице в Facebook.

Тимошенко отметила, что на Украине наблюдается дефицит рабочей силы и количество уезжающих за рубеж украинцев несет угрозу национальной безопасности. «Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли», — сказала Тимошенко.

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В августе Тимошенко заявила, что украинская экономика «держится на плаву» благодаря денежным переводам уехавших за рубеж на заработки. По ее словам, за неполный 2018 год трудовые мигранты из Украины принесли стране €5 млрд.

В 2017 году за пределами Украины, по данным Госслужбы занятости страны, работали 5 млн ее граждан. Из них в Польше, по официальной статистике ее властей, решили трудоустроиться 1,7 млн человек.


 

Теги: трудовая миграция , Юлия Тимошенко , Украина
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