Тимошенко заявила о массовом и паническом побеге украинцев из страны

Число украинцев, выехавших на заработки за рубеж, свидетельствует об их «массовом и паническом побеге», заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на презентации «Новой социальной доктрины». Трансляцию она опубликовала на своей странице в Facebook.
Тимошенко отметила, что на Украине наблюдается дефицит рабочей силы и количество уезжающих за рубеж украинцев несет угрозу национальной безопасности. «Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли», — сказала Тимошенко.
В августе Тимошенко заявила, что украинская экономика «держится на плаву» благодаря денежным переводам уехавших за рубеж на заработки. По ее словам, за неполный 2018 год трудовые мигранты из Украины принесли стране €5 млрд.
В 2017 году за пределами Украины, по данным Госслужбы занятости страны, работали 5 млн ее граждан. Из них в Польше, по официальной статистике ее властей, решили трудоустроиться 1,7 млн человек.