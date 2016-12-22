Тимошенко сравнила украинцев с рабами в Древнем Египте

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала издевательством уровень зарплат в стране. По ее словам, ситуацию на Украине можно сравнить с тем, что происходило в Древнем Египте

Юлия Тимошенко (Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press)

Комментируя в своем Facebook экономическую политику нынешнего правительства, Тимошенко сообщила, что в украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов по 30-40 копеек за килограмм. «Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона зарабатывали больше», — пожаловалась экс-премьер.

По словам Тимошенко, основным экономическим фактором, который позволяет гражданам Украины выживать, являются переводы тех, кто отправился на заработки в Польшу. Эти люди за последние три месяца прислали на Украину почти $800 млн.

«Речь сегодня идет не только об оттоке за границу мозгов и интеллекта, а о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за безвыходного положения вынуждены поднимать чужую», — указала Тимошенко.

По ее словам, успешным является государство, граждане которого ездят за рубеж не искать лучшей доли, а отдыхать.

На прошлой неделе украинские социологи из группы «Рейтинг» сообщили, что именно Тимошенко занимает первое место среди политиков, за которых люди готовы проголосовать на следующих президентских выборах, которые должны состояться в марте будущего года. Ее поддерживают 17,7% граждан. Основные избиратели Тимошенко проживают на западе, в центре, а также на юге Украины.

Вслед за Тимошенко в рейтинге идут экс-министр обороны Анатолий Гриценко (10,7%), лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (8,9%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8,5%) и нынешний президент Петр Порошенко (8,3%).