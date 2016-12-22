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В Польше украинцев признали одними из главных двигателей экономики
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В Польше украинцев признали одними из главных двигателей экономики
Экономика, 11 фев, 09:50
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В Польше украинцев признали одними из главных двигателей экономики
Второе место в рейтинге лиц, влияющих на экономику Польши, заняли мигранты с Украины, число которых выросло на 350% за три года. По версии издания Gazeta Prawna, обойти их удалось только главе правительства Матеушу Моравецкому
Митинг в поддержку интеграции с ЕС на границе с Польшей. Архив (Фото: Reuters)

В рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики», который составила Gazeta Prawna, второе место коллективно заняли мигранты с Украины. По степени влияния на экономику страны они уступили только премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.

«​Коллективный герой польской экономики, и, по крайней мере, важный и яркий фактор на нашем рынке труда. После российской агрессии в Крыму и конфликта в Донбассе украинцев стали замечать уже не только в нашем сельском хозяйстве или садоводстве, но и во многих других отраслях», — пишет издание.

По данным министерства труда, в 2017 году польские предприниматели заявили о намерении предоставить работу почти 1,7 млн украинцев. Количество таких заявлений увеличилось более чем на треть, а «миграционная волна с востока» с 2014 года выросла на 350%.

Наплыв мигрантов с Украины положительно сказывается на системе социального страхования Польши, поскольку они платят в нее взносы. Украинцы также помогают решить демографические проблемы, в частности, они сдерживают старение общества из-за низкой рождаемости.

В газете даже высказывается опасение, что более богатые страны Западной Европы могут со временем переключить на себя больший поток украинских мигрантов, поскольку в Польше не созданы условия для их «укоренения».

Лидеру рейтинга премьеру Матеушу Моравецкому издание поставило в заслуги «впечатляющий рост налоговых поступлений», сохраняющийся в течение большей части года профицит бюджета, высокие темпы экономического роста, снижение госдолга, конструктивное воздействие на все важнейшие решения, формирующие экономическую политику.

В декабре 2017 года в заочном споре с Моравецким глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что приехавшие на заработки украинцы спасают польскую экономику. «Мы реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю случаи, когда украинцам предлагают бóльшую зарплату, поскольку они более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают», — сказал тогда министр.

По оценке Климкина, по состоянию на декабрь в Польше находились около 1 млн украинцев. «МИД оценивает, что почти 1 млн украинцев в Польше. Так кто кого спасает? В данном смысле мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями по всем вопросам, включая вопрос нашей исторической памяти», — пояснил тогда Климкин.

По данным Всемирной книги фактов ЦРУ, в 2017 году рост польской экономики составил 3,8%, годом ранее — 2.6%, а в 2015 году показатель роста экономики Польши составил 3,9%. ВВП на душу населения в 2017 году составил в Польше $29 ​300.

Протестующие перекрыли дороги на границе Украины с Польшей. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Польша , украинцы , Экономика
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