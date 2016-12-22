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Начальника ГРУ Игоря Коробова похоронили на Троекуровском кладбище
Общество, 13:03
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Начальника ГРУ Игоря Коробова похоронили на Троекуровском кладбище

Начальник Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов похоронен 23 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии прощания присутствовал бывший глава военной разведки генерал-полковник Федор Ладыгин (возглавлял ГРУ с 1992 по 1997 год).

Коробов умер 22 ноября на 63-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
Общество

Он закончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской армии и Военную академию Генштаба ВС.

В разведке Коробов работал с 1985 года. Он возглавил Генштаб ВС в январе 2016 года, а ранее был первым замначальника ГРУ и курировал стратегическую разведку. В конце 2016 года Коробов был включен в санкционный список США, в сентябре 2018 года его снова внесли в черные списки.

Теги: Генштаб ВС , смерть , Генерал
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