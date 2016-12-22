Завершилось следствие в отношении семи фигурантов дела «Зимней вишни»

Следствие в отношении семерых обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово завершено, они вместе с адвокатами начали ознакомление с материалами дела, сообщили РБК в Следственном комитете России (СКР).

«По делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» следствие в отношении семерых обвиняемых завершено. Они и 12 защитников знакомятся с материалами уголовного дела. Объем уголовного дела составляет более 230 томов», — говорится в сообщении.

На сайте ведомства уточняется, что завершено следствие в отношении Сергея Генина (начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2), Игоря Полозиненко (глава компании-подрядчика, обслуживавшей систему пожарной безопасности), Александра Никитина (сотрудник фирмы, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации), Георгия Соболева (руководитель компании — разработчика системы противопожарной безопасности в ТРЦ), Надежды Судденок (управляющая ТРЦ), Юлии Богдановой (гендиректор «Зимней вишни») и Сергея Антюшина (охранник ТРЦ).

«В среднем каждый из них прочитал порядка 150 томов [материалов дела]», — сообщили в СКР. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент никто из обвиняемых не признал вину, а еще двое фигурантов дела отказались от дачи показаний.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек, большинство из которых дети. После этого в МЧС провели проверку около 90 тыс. торговых центров по всей России и выявили 280 тыс. нарушений требовани​й пожарной безопасности.