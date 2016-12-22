Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США

США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованного в Twitter.

«Для мигрантов существует реальная угроза безопасности и нарушения прав человека со стороны тех, кто охотится на них», — добавил Помпео. Госсекретарь отметил, что работает с властями Мексики и решает проблему с беженцами.

В середине октября мигранты из Гондураса выдвинулись к границе США, чтобы просить у Вашингтона убежища. Спустя месяц караван мигрантов достиг американской границы, всего в США планируют попасть более 5 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп отправил на границу бойцов Национальной гвардии, а 22 ноября подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой и разрешил военным стрелять по беженцам.

Также, по информации телеканала NBC, Министерство внутренней безопасности США внедрило в ряды мигрантов своих агентов, которые собирают информацию через мессенджер WhatsApp, где беженцы координируют свои действия. Агенты уже предупреждали военных США о возможном прорыве границы мигрантами, однако этого так и не произошло.