Трамп пригрозил закрыть границу и разрешил военным стрелять по мигрантам

Президент США рассказал, что граница с Мексикой уже частично закрыта, а военным, охраняющим ее, разрешено открывать огонь по мигрантам. В октябре Трамп предупреждал о караване мигрантов, который за месяц не добрался до границы

Дональд Трамп (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой и разрешил открывать огонь по мигрантам. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если это потребуется», — ответил Трамп на вопрос, будут ли военные применять силу против мигрантов. Он также сказал, что среди мигрантов, движущихся к границе США, есть минимум 500 преступников. Как отмечает Bloomberg, доказательств этой информации президент не привел.

«Поэтому я не позволю получить преимущество над военными. У меня нет выбора. Хочу ли я, чтобы это случилось? Конечно, нет. Но речь идет о жестоких людях», — объяснил американский президент.

Трамп сказал, что подписал соответствующий указ два дня назад и уже закрыл некоторые части границы. Он предупредил, что если США не смогут контролировать ситуацию, она будет закрыта полностью. «Я имею ввиду всю границу. И Мексика не сможет продавать свои автомобили в США, где они реализуют так много автомобилей с большой выгодой для себя, но с небольшой выгодой для нас», — зааметил президент США. Как отмечает Bloomberg, Белый дом пока не опубликовал указ Трампа.

Еще в октябре, до проведения промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцы потеряли контроль над Палатой представителей, но укрепились в Сенате, Трамп приказал военным перебросить дополнительные силы на южную границу. Поводом для это он назвал движение каравана мигрантов из Центральной Америки. Прошел месяц, но караван до границы США так и не добрался. Критики Трампа, в частности бывший президент США Барак Обама, назвали такие шаги политическим трюком.

На следующей неделе Конгресс США возвращается к работе после каникул, приоритетом для конгрессменов и сенаторов будет принятие бюджета для нескольких ведомств на 2019 фискальный год. Будут рассматриваться расходы Департамента внутренней безопасности, Службы внутренних доходов и Национальной парковой службы. Трамп неоднократно грозился ветировать проект бюджета, если конгрессмены откажутся финансировать строительство стены на границе с Мексикой.​