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Живший на ₽3,5 тыс. депутат заявил об успешном окончании эксперимента
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Живший на ₽3,5 тыс. депутат заявил об успешном окончании эксперимента
Общество, 00:59
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Живший на ₽3,5 тыс. депутат заявил об успешном окончании эксперимента

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, согласно которому он в течение месяца решил питаться на 3,5 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой эксперимент начался 23 октября, 22 ноября был последний день эксперимента, итого я был на «диете» 31 день», — заявил он.

По словам депутата, по окончании эксперимента он чувствует себя хорошо. Также Бондаренко рассказал, что у него остались продукты, которые он покупал в рамках исследования. Депутат уточнил, что у него остался суп, который он варил впрок, и гречка.

Решивший питаться на ₽3,5 тыс. саратовский депутат посетовал на меню
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Саратовский депутат добавил, что труднее всего ему было отказаться от сладостей. «Но позволить их себе я просто не мог», — заключил он.

Николай Бондаренко решил месяц прожить на 3,5 тыс. руб. после спора с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой. В октябре она заявила, что прожиточный минимум для пенсионеров находится на удовлетворительном уровне. По ее словам, 3,5 тыс. руб. в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

Впоследствии Соколову уволили с должности министра занятости, труда и миграции области. Губернатор региона Валерий Радаев заявил, что он считает недопустимым пренебрежительное отношение к жизненно важным темам.

Теги: эксперимент , депутат , прожиточный минимум
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