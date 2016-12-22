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Решивший питаться на ₽3,5 тыс. саратовский депутат посетовал на меню
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Решивший питаться на ₽3,5 тыс. саратовский депутат посетовал на меню
Общество, 05:20
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Решивший питаться на ₽3,5 тыс. саратовский депутат посетовал на меню

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, решивший провести эксперимент с выживанием на 3,5 тыс. руб. после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой, пожаловался на однообразность меню, сообщает «РИА Новости».

Ранее Бондаренко рассказал, что в один из первых дней эксперимента в его рацион вошла яичница, тушеные овощи, сваренный на куриных костях суп, карамель и яблоко.

«Рецепты сильно не поменялись, в первую очередь потому что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же», — заявил депутат.

По его словам, в минувший вторник он произвел вторую закупку продуктов, которая обошлась ему в 875 руб. Он отметил, что купил практически те же продукты за небольшим изменением. «Я купил чуть меньше хлеба и купил меньше конфет, карамелек», — пояснил Бондаренко.

Саратовский министр отказалась жить на прожиточный минимум
Общество

При этом депутат отметил, что «дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств». Бондаренко заявил, что он сделал выводы из первой недели эксперимента и пришел к мнению о том, что необходимо намного больше покупать моркови, лука и курицы, потому что эти продукты закончились в первую очередь.

Бондаренко также рассказал, что во время второй закупки ему удалось уложиться в бюджет, в то время как на первой неделе он потратил на 15 руб. больше запланированного.

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова ушла с занимаемой должности 12 октября, после того как она публично поспорила с депутатом Николаем Бондаренко. Министр заявила, что прожиточный минимум для пенсионеров находится на удовлетворительном уровне. По ее словам, 3,5 тыс. руб. в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Соколова предложила повысить прожиточный минимум на 288 руб., депутаты — на 500 руб.

Саратовский депутат потребовал от властей меню для выживания на ₽3,5 тыс.
Политика

В споре с депутатом Соколова заявила, что в прожиточный минимум можно уложиться, если использовать сезонные фрукты и овощи. «Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!» — добавила она. При этом она сказала, что ей самой на такой рацион «не позволит» перейти статус министра.

В свою очередь Бондаренко, комментируя отставку Соколовой, сообщил о готовности провести эксперимент с выживанием на 3,5 тыс. руб. и продолжить бороться за повышение прожиточного минимума с новым министром.

Теги: депутат , Саратовская область , эксперимент , меню
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