Росстат зафиксировал рост на 1 руб. цены дизтоплива на АЗС

В России средняя розничная цена дизельного топлива за неделю 12–18 ноября увеличилась на 1 руб. и составила 46,29 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цена на бензин за неделю не изменилась и на 19 ноября сохранилась на уровне 43,47 руб. В частности, цена бензина марки АИ-92 составила 41,54 руб., АИ-95 — 44,83 руб., АИ-98 — 50,27 руб.

Ранее Московская топливная ассоциация сообщила, что цены на дизтопливо на столичных АЗС выросли в среднем на 1,36 руб., до 46,07 руб. за литр. В пресс-службе ФАС пояснили, что такое повышение обусловлено переходом с летнего на зимнее дизельное топливо.

12 ноября крупнейшие российские нефтяные компании и правительство подписали соглашение о заморозке цен на топливо на уровне июня. Тогда литр дизельного топлива стоил в среднем 44,64 руб.



