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Цены на дизельное топливо в Москве выросли на 1,36 руб. за неделю
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Цены на дизельное топливо в Москве выросли на 1,36 руб. за неделю
Заморозка цен на бензин, 16:41
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Цены на дизельное топливо в Москве выросли на 1,36 руб. за неделю

С 12 по 19 ноября цены на дизельное топливо на столичных АЗС выросли в среднем на 1,36 руб., до 46,07 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

На АЗС «РН-Москва», «ТНК-Столица», «Петрол комплекс» и «ЛУКОЙЛ» дизельное топливо подорожало до 46 руб., 45,98 руб., 46,63 руб. и 46,72 руб. за литр соответственно, рост составил 2 руб. На заправках «Газпром нефти» цены выросли на 1,98 руб., до 45,54 руб. На АЗС Shell цена за литр дизельного топлива составила 47,14 руб. (рост на 31 коп.).

По данным центра «Кортес», цены на дизельное топливо в России в период с 12 по 16 ноября в среднем выросли на 77 коп., до 46,35 руб., передает «РИА Новости».

В пресс-службе ФАС РБК пояснили, что такое повышение обусловлено переходом с летнего на зимнее дизельное топливо.

Крупнейшие российские нефтяные компании и правительство 12 ноября подписали соглашение о заморозке цен на топливо на уровне июня 2018 года. Тогда литр дизельного топлива стоил в среднем 44,64 руб.

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В конце октября в Независимом топливном союзе сообщали, что в 40% регионов России наблюдается дефицит топлива. По словам президента союза Павла Баженова, причиной нехватки стали нефтяные компании, которые повысили стоимость на топливо в опте из-за планов по стабилизации цен.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин пояснил, что повышение цен произошло из-за политики независимых АЗС, которые, по его словам, создали в регионах монопольные структуры для увеличения стоимости топлива. 15 ноября «Роснефть» приостановила торги бензином и топливом на бирже, чтобы добиться «прозрачности сделок и рыночного ценообразования». Источники РБК 19 ноября сообщили о возобновлении продажи бензина «Роснефти» на бирже.

Теги: дизельное топливо , Москва , цены на бензин
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