Минкомсвязи предложило штрафы за утечки персональных данных из госсистем

Минкомсвязи предложило штрафовать за размещение в открытом доступе персональных данных граждан из госсистем. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

Изменения предлагается внести в ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В случае невыполнения оператором данных требований на него налагается административный штраф. Для граждан его величина составит от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 тыс. до 6 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. и для юрлиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Также ведомство предложило законопроект об уточнении принципов хранения личных данных. Так, предлагается запретить размещать в свободном доступе личные данные граждан, источником которых являются муниципальные или государственные базы данных.

16 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что на компьютерах общего доступа в МФЦ можно обнаружить документы, которые не удалили посетители. В частности, это копии паспортов, СНИЛС и других документов.

Роскомнадзор направил в МФЦ запрос по поводу возможной утечки персональных данных и вскоре заявил, что не нашел подобных нарушений.