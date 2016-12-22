Роскомнадзор заявил о соблюдении МФЦ закона о персональных данных

Роскомнадзор не нашел подтверждений тому, что к паспортным данным, оставленным на компьютерах общего пользования в МФЦ, имел доступ «неограниченный круг лиц», сообщается на сайте регулятора.

«По состоянию на сегодняшний день подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет», — заявили в Роскомнадзоре.

Там добавили, что на компьютерах общего доступа в МФЦ программным обеспечением не предусмотрена возможность создания резервных копий и папок с сохраненными документами.

Ранее в пятницу, 16 ноября, газета «Коммерсантъ» сообщила, что на компьютерах общего доступа в МФЦ хранятся копии сканов паспортов и других документов, доступ к которым открыт для всех желающих, а сотрудники центров не удаляют эти данные.

Компьютеры в МФЦ используют для того, чтобы загрузить на сайт госуслуг копии документов, объяснили в пресс-службе госуслуг Москвы, подчеркнув, что сотрудники МФЦ должны раз в день удалять с них данные. В ГБУ МФЦ заявили, что зона электронных услуг является участком общего пользования, а сотрудники отвечают за безопасность данных «непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям».

Вечером в пятницу «Коммерсантъ» сообщил, что на компьютерах в МФЦ Москвы появились «наглядные напоминания» о том, что свои документы нужно удалить как с рабочего стола, так и из корзины, чтобы они не попали к третьим лицам.