Роскомнадзор направил в МФЦ запрос по поводу утечки персональных данных

Роскомнадзор направил запрос в МФЦ в связи с утечкой персональных данных граждан. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Данная ситуация находится на контроле ведомства. Соответствующий запрос направлен в МФЦ», — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что на компьютерах общего доступа в МФЦ хранятся скан-копии паспортов и других документов, а доступ к ним может получить любой желающий. С помощью компьютеров общего доступа в МФЦ граждане, в частности, могут загружать копии документов на портал госуслуг. Согласно внутренним правилам, сотрудники МФЦ должны удалять данные с компьютеров раз в день, поясняли в пресс-службе госуслуг Москвы.

После этого ГБУ МФЦ опубликовало официальное опровержение статьи. В сообщении указывается, что зона электронных услуг является участком общего пользования, а сотрудники центров госуслуг несут ответственность за безопасность данных «непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям».