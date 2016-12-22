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СМИ нашли копии паспортов граждан на общедоступных компьютерах в МФЦ
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СМИ нашли копии паспортов граждан на общедоступных компьютерах в МФЦ
Общество, 05:03
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СМИ нашли копии паспортов граждан на общедоступных компьютерах в МФЦ
На компьютерах общего доступа в МФЦ можно обнаружить документы, которые не удалили их посетители, выяснил «Коммерсантъ». Копии паспортов, СНИЛС и др. документов может скачать любой пользователь такого компьютера
Владимир Путин во время посещения городского многофункционального центра в Великом Новгороде (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

На компьютерах общего доступа многофункциональных центрах (МФЦ) хранятся множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий, выяснила газета «Коммерсантъ».

Компьютер общего доступа, подключенный к сканеру, есть в каждом МФЦ. Им может воспользоваться любой посетитель для, например, загрузки копий документов на портал госуслуг. Сотрудники газеты проверили ряд МФЦ и выяснили, что на компьютерах общего доступа можно найти копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Дело в том, что посетители самостоятельно не удалили файлы с компьютера, этого же не сделали и сотрудники МФЦ.

В Минэкономики «Коммерсанту» сообщили, что существуют методические рекомендации ведомства по деятельности МФЦ, в которых в числе прочего определены и требования к информационной безопасности. В Роскомнадзоре газете сказали, что, исходя из закона «О персональных данных», в этом случае МФЦ обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности, то есть доступ к персональным данным только с согласия гражданина.

В пресс-службе центров госуслуг Москвы в ответ на запрос газеты сообщили, что такие компьютеры в МФЦ не имеют полного доступа к интернету, а сотрудники, согласно внутренним правилам, должны удалять данные раз в день.

Ведущий аналитик «СерчИнформ» Алексей Парфентьев в беседе с газетой предположил, что данные без проблем можно продать через интернет, а мошенники могут использовать их как для рекламных рассылок, так и для получения микрозаймов в МФО.​ Добиться компенсации в случае ущерба от использования персональных данных граждан с общих компьютеров МФЦ не так просто. «Компенсация возможна лишь в случае, если удастся доказать прямую связь между сканированием документов в МФЦ и полученным ущербом, что практически нереально. Скорее суд увидит в действиях самого человека небрежное отношение к документам», — считает эксперт RTM Group Евгений Царев.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: МФЦ , паспортные данные
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