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Авария с «Адмиралом Кузнецовым» , 18:07
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Судоремонтный завод выделит 5,2 млн руб. на обследование затонувшего дока

Мурманский 82-й судоремонтный завод объявил тендер на проведение детального осмотра затонувшего плавдока ПД-50, в котором ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы закупки.

Указывается, что завод планирует выделить 5,2 млн руб. на выполнение водолазных работ по детальному осмотру корпуса. Закупку планируется осуществить у единственного поставщика.

Также планируются работы по выполнению плавкраном «Черноморец-30» подъема и спуска трех судов Северного флота на причальную набережную №1 для АО «82СРЗ». Исполнителем выступит ФГУП «Атомфлот».

Фотогалерея 
Первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова»

Авария ПД-50 произошла в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит «Роснефти»). При выходе из плавдока авианосца «Адмирал Кузнецов» цистерны плавдока заполнились, и он резко ушел под воду. На палубу авианосца упал 70-тонный башенный кран. В результате аварии пострадали четверо рабочих, один из них впоследствии умер. Еще один человек пропал без вести.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что затонувший плавдок точно будет поднят, так как из-за него нарушен доступ в гавань завода.

Теги: «Адмирал Кузнецов», судоремонтный завод
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