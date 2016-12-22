Лавров обвинил США в параноидальной зацикленности на санкциях

Зацикленность США на санкциях приняла «параноидальный характер», в то время как Россия настроена на нормализацию отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому агентству «Аджи». Интервью опубликовано на сайте министерства.

Отвечая на вопрос о перспективах российско-американских отношений, Лавров отметил, что Москва сохраняет настрой «на налаживание нормальных, конструктивных отношений с Вашингтоном». В то же время он упрекнул США за разыгрывание «российской карты» в интересах внутренней политики, а также культивировании «недоверия» к Москве и «русофобиии». «О постоянно расширяющихся запретах на взаимодействие с Россией даже не говорю. Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер», — сказал министр.

Он подчеркнул, что российско-американские отношения продолжают деградировать. В частности, Лавров раскритиковал озвученные президентом Дональдом Трампом планы по выводу США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Минфин США 20 ноября из-за сотрудничества России с Дамаском ввел санкции против двух российских компаний.