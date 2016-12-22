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Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний
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Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний
Новые санкции США, 19:44
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Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний
Под санкции попали подведомственное Минэнерго внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт», через которое на мировые рынки поставляется иранская нефть, и ООО «Глобальные концепции групп»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Минфин США объявил о введении санкций в отношении еще двух компаний из России. Одной из них стало ​подведомственное Минэнерго ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт», одновременно в санкционный список внесен первый заместитель главы компании Андрей Догаев. Годом ранее власти Ирана подписали с российским Министерством энергетики контракт, в соответствии с которым через ФГУП поставляется на мировой рынок иранская нефть.

Кроме того, в санкционный список (SDN) внесено ООО «Глобальные концепции групп» (Global Vision Group), названное в сообщении Минфина США российской компанией сирийского бизнесмена Мохамеда Амера Альшвики, также включенного в санкционный список решением от 20 ноября. По данным Минфина США, бизнесмен и его компании являются ключевыми элементами схемы, в рамках которой нефть из Ирана поставляется в Сирию, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) финансирует своих союзников в Сирии, в том числе движение «Хезболла».

«Сегодня мы противодействуем сложной схеме, которую Иран и Россия использовали для укрепления режима Ассада. США преисполнены решимости выставить счет Ирану, России и другим странам, пытающимся укрепить авторитарное правление Ассада и сорвать финансирование иранским режимом террористических организаций», — объяснил принятое решение глава Минфина США Стивен Мнучин.

По данным Минфина США, участником схемы был также российский Мир Бизнес Банк (МБ Банк), единственным акционером которого является иранский банк Bank Melli Iran (BMI). МБ Банк и BMI были включены в санкционный список Минфина США 5 ноября, тогда сообщалось, что Bank Melli внесен в санкционный список за оказание финансовой, материальной и технологической поддержки, а также финансовых и иных услуг Корпусу стражей исламской революции.

В новом сообщении Минфина США разъясняется, что через МБ Банк проходили средства, которые Центральный банк Ирана (ЦБИ) выделял компании Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company (Tadbir Kish). От Tadbir Kish деньги попадали Global Vision Group, а затем — «Промсырьеимпорту», который использовал эти средства для оплаты поставок нефти.

«По этой схеме «Промсырьеимпорт», работая вместе с Global Vision Group, экспортировал в Сирию миллионы баррелей иранской нефти. В рамках схемы также миллионы долларов были переправлены от ЦБИ на счет Альшвики в российском Мир Бизнес Банке», — говорится в сообщении Минфина США.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Минфин США
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