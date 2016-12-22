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Путин выразил соболезнования близким и коллегам начальника ГРУ Коробова
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Путин выразил соболезнования близким и коллегам начальника ГРУ Коробова
Общество, 15:18
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Путин выразил соболезнования близким и коллегам начальника ГРУ Коробова

У президента России Владимира Путина и начальника Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) Игоря Коробова был постоянный диалог. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, Путин уже выразил соболезнования в связи со смертью Коробова его коллегам и близким.

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
Общество

О смерти главы ГУ Генштаба Игоря Коробова стало известно 22 ноября. Он умер после продолжительной болезни на 63-м году жизни. Источники РБК сообщили, что исполняющим обязанности главы ГУ Генштаба был назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Минобороны назначило его на этот пост еще во время болезни Коробова.

Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , Разведка , Генштаб
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