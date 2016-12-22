Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков

Исполняющим обязанности начальника ГУ Генштаба (бывшее ГРУ) стал вице-адмирал Игорь Костюков. Он был назначен приказом министра обороны уже во время болезни скончавшегося главы военной разведки Игоря Коробова

Игорь Костюков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков, рассказали РБК три источника, близких к Министерству обороны. Он занимал должность первого заместителя умершего накануне начальника ГУ Генштаба Игоря Коробова.

«Костюков исполнял обязанность на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова. Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент», — рассказал собеседник, близкий к руководству Генштаба.

​Другой близкий к центральному аппарату Минобороны источник подтвердил это и сообщил, что Костюков считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы ведомства.

Еще один собеседник, близкий к руководству военного ведомства, указал, что Костюков представлял ГУ на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию образования Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил России, на котором Владимир Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ.

По данным сайта «Герои страны», Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. По окончании Военно-дипломатической академии служил по линии военного атташата, рассказал близкий к Минобороны источник РБК, затем в Главном разведывательном управлении, ​принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике.

Указом президента Костюкову в 2017 году было присвоено звание Героя России.

29 декабря 2016 года вместе с Коробовым Костюков был включен в американский санкционный список в связи с «действиями по подрыву демократии в США». 20 сентября 2018 года включен в новый санкционный список США за вмешательства в американские выборы 2016 года.