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Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков
Политика, 11:16
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Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков
Исполняющим обязанности начальника ГУ Генштаба (бывшее ГРУ) стал вице-адмирал Игорь Костюков. Он был назначен приказом министра обороны уже во время болезни скончавшегося главы военной разведки Игоря Коробова
Игорь Костюков  (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков, рассказали РБК три источника, близких к Министерству обороны. Он занимал должность первого заместителя умершего накануне начальника ГУ Генштаба Игоря Коробова.

«Костюков исполнял обязанность на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова. Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент», — рассказал собеседник, близкий к руководству Генштаба.

​Другой близкий к центральному аппарату Минобороны источник подтвердил это и сообщил, что Костюков считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы ведомства.

Еще один собеседник, близкий к руководству военного ведомства, указал, что Костюков представлял ГУ на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию образования Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил России, на котором Владимир Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ.

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По данным сайта «Герои страны», Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. По окончании Военно-дипломатической академии служил по линии военного атташата, рассказал близкий к Минобороны источник РБК, затем в Главном разведывательном управлении, ​принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике.

Указом президента Костюкову в 2017 году было присвоено звание Героя России.

29 декабря 2016 года вместе с Коробовым Костюков был включен в американский санкционный список в связи с «действиями по подрыву демократии в США». 20 сентября 2018 года включен в новый санкционный список США за вмешательства в американские выборы 2016 года.

Авторы: Максим Солопов, Дмитрий Серков.
Теги: Разведка
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