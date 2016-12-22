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СМИ узнали о пожизненном приговоре для 74 участников мятежа в Турции
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СМИ узнали о пожизненном приговоре для 74 участников мятежа в Турции
Политика, 22:29
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СМИ узнали о пожизненном приговоре для 74 участников мятежа в Турции

Суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 74 членов оппозиционного движения FETO за участие в попытке государственного переворота в 2016 году, пишет агентство Anadolu со ссылкой на источник.

По его словам, все они были связаны с деятельностью 4-го армейского корпуса и 28-й механизированной пехотной бригады. Всего же по делу о попытке госпереворота на скамье подсудимых оказались 263 подозреваемых, уточняет Anadolu.

Военный переворот в Турции. Фоторепортаж Еще 12 фото
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В ночь на 16 июля 2016 года группа турецких военнослужащих и офицеров попыталась осуществить государственный переворот. Жертвами столкновений стали 248 человек, более 2 тыс. пострадали. Из-за попытки госпереворота в Турции ввели режим чрезвычайного положения, который сняли только в июле текущего года.​

Власти Турции обвиняют в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO. По версии Анкары, он занимался антиправительственной пропагандой в школах и просветительских организациях. С 1999 года Гюлен живет в США, Турция требует его экстрадиции.

В Турции 65 офицеров получили пожизненный срок за попытку госпереворота
Политика

На прошлой неделе телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась в правоохранительные органы с просьбой возобновить рассмотрение запросов Анкары об экстрадиции Гюлена. Собеседники NBC считают, что таким образом администрация американского президента пытается повлиять на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, в Белом доме хотят, чтобы Турция уменьшила давление на Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле.В Минюсте США эту информацию опровергли.

Теги: Турция , госпереворот , Приговор
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