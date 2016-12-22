NBC сообщил о попытках Белого дома выдворить Гюлена из США

По данным телеканала, в органах федеральной власти США запросы президентской команды о статусе проповедника встретили в штыки

Фетхуллах Гюлен (Фото: Charles Mostoller / Reuters)

Чиновники администрации Дональда Трампа обратились в правоохранительные органы США с просьбой изучить легальные способы выдворить турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена с территории страны. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников Белого дома и еще двух источников, осведомленных об обращении. Запросы были направлены в октябре, говорится в материале.

Запросы, в частности, отправлены в ФБР и в Министерство юстиции. В Белом доме просят возобновить рассмотрение запроса Турции об экстрадиции Гюлена. Кроме того, президентская администрация запросила Министерство внутренней безопасности о юридическом статусе проповедника на территории США. Белый дом также хочет выяснить, имеется ли у Гюлена грин-карта, говорится в сообщении.

По словам собеседников телеканала, власти пытаются выдачей Гюлена заставить Реджепа Тайипа Эрдогана снизить давление на Саудовскую Аравию — президент Турции обвиняет власти этой страны в организации убийства журналиста Джамаля Хашкаджи на территории саудовского консульства в Стамбуле.

Чиновники в структурах, куда поступили запросы из Белого дома, не стали отвечать на них. «Сначала они просто закатывали глаза, но когда они поняли, что это серьезный запрос, чиновники впали в ярость», — пояснил один из источников телеканала.

В Совете по национальной безопасности и ФБР отказались от комментариев. На запросы не ответили в Госдепе, Минюсте и Министерстве внутренней безопасности, а также юрист Гюлена. Неназванный турецкий чиновник сказал телеканалу, что правительство его страны не связывает дело Гюлена с расследованием убийства Хашкаджи.

Проповедник живет в штате Пенсильвания с 1990-х годов. Анкара считает его причастным к организации попытки госпереворота в 2016 году, его последователей в Турции считают террористами. Анкара обращалась к властям США с просьбой выдать проповедника.

В начале августа Эрдоган написал в The New York Times статью, в которой пригрозил начать искать новых союзников из-за накопившихся между Турцией и США противоречий. Одним из них он назвал ситуацию с Гюленом.