Минюст США опроверг сообщения о попытке экстрадировать Гюлена

Министерство юстиции США опровергло информацию о том, что оно планирует сделку по экстрадиции турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министерства Николь Навас Оксман.

Она заявила, что Минюст «не участвовал и не знал о каких-либо обсуждениях» экстрадиции проповедника.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа обратились в американские правоохранительные органы, попросив возобновить рассмотрение запросов Турции об экстрадиции Гюлена. Отмечалось, что запросы направили в ФБР и Минюст страны. Белый дом также хочет знать, есть ли у проповедника грин-карта.

По словам источников телеканала, таким образом администрация американского президента пытается заставить президента Турции Реджепа Эрдогана уменьшить давление на Саудовскую Аравию в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи. Турецкий лидер обвиняет в его организации власти королевства.

Проповедник Фетхуллах Гюлен с 1990-х годов проживает в американском штате Пенсильвания. Турция полагает, что он причастен к организации попытки переворота в 2016 году, и попросила о его экстрадиции.