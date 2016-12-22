В Турции спустя два года после попытки госпереворота сняли режим ЧП
Политика, 02:17
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В Турции спустя два года после попытки госпереворота сняли режим ЧП
Режим чрезвычайного положения, введенный в Турции после попытки государственного переворота летом 2016 года, прекратил свое действие, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Действие режима ЧП было прекращено 19 июля в 01:00 мск. Как уточняет агентство, согласно конституции Турции, чрезвычайное положение автоматически снимается, если до истечения его срока правительство не обратится в парламент с просьбой о продлении.
Турция ввела режим ЧП летом 2016 года, после неудачной попытки государственного переворота в стране, во время которого, по данным Anadolu, погибли 250 человек. Изначально его ввели на три месяца, но впоследствии семь раз продлевали.заявил, что действие режима ЧП закончится в среду, 18 июля.