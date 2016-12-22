Росгвардия предложила запретить продажу оружия лицам младше 21 года

В ведомстве считают, что такие меры необходимо принять в связи с произошедшим 17 октября нападением в Керчи, когда 18-летний студент ворвался в колледж с огнестрельным оружием и открыл стрельбу. Жертвами стали 20 человек

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Росгвардия предложила повысить минимальный возраст, при достижении которого возможна покупка оружия, с 18 лет до 21 года. Об этом по итогам заседания рабочей группы по контролю за оборотом оружия комитета по безопасности и противодействию коррупции заявил журналистам замглавы ведомства Сергей Лебедев, передает «РИА Новости».

«По возрасту, мы эту тематику анонсировали, и мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста с 18 до 21 года», — сказал он.

Член комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн отметил, что законопроект планируется подготовить по итогам весенней или осенней сессии 2019 года. Глава комитета Василий Пискарев, говоря об инициативе, уточнил, что вносить какие-либо революционные изменения парламентарии не планируют.

«У нас закон достаточно хорошо регулирует уже эти отношения, у нас будут некие такие точечные изменения, которые повысят безопасный оборот оружия и обеспечат безопасное пребывание детей в школах и в местах массового пребывания людей», — добавил он.

Днем 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. В результате происшествия погибли 20 человек, сам стрелок покончил с собой. Еще более 50 человек получили ранения. Изначально следователи открыли производство по статье уголовного кодекса о теракте, однако позднее переквалифицировали дело на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).​