Росгвардия купила машины с лазерными излучателями

Две «Газели», оснащенные системами комплексного нелетального воздействия, включающими в себя лазерные излучатели, Росгвардия должна была получить в конце октября. Стоимость контракта составила 65,2 млн руб.

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Росгвардия закупила две «Газели» с системой комплексного нелетального воздействия «для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка». Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, из которого следует, что госконтракт был заключен еще в мае. Внимание на него обратили «Открытые медиа».

Акустическое воздействие производится на расстоянии до 10 м с мощностью до 135 дБ. Согласно шкале громкости, болевой порог человека фиксируется на уровне 120 дБ. Звук сирены составляет 130 дБ, старт ракеты — 150 дБ.

Срок поставки был ограничен до 31 октября. На участие в конкурсе откликнулась только одна компания — «АСБ Плюс». Она и выиграла контракт. Сумма заказа составила 65,2 млн руб. ​Деньги были выделены из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.

Согласно данным базы СПАРК, ООО «АСБ Плюс» занимается производством машин и оборудования спецназначения. Весь пакет акций компании принадлежит одному лицу — Михаилу Анцелевичу. Помимо этого он является совладельцем компаний ООО «НМ Центр» (производит электрооборудование) и ООО «РОТЕК-ЭЛПОМ» (производит коммуникационное оборудование).

Полный тезка Анцелевича, следует из базы Российской государственной библиотеки, является автором монографии «Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма».

Таким образом, у российских правоохранительных органов впервые появилась возможность использовать лазерное оружие. Системы акустического воздействия у Росгвардии уже есть: в апреле прошлого года федеральная служба закупила 50 комплектов системы «Шепот» у той же «АСБ Плюс». В документах указывается, что «Шепот» предназначен для «создания останавливающего эффекта при воздействии на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний».

Согласно проведенному в октябре соцопросу фонда «Общественный вердикт», каждый девятый россиянин допускает применение​ силовиками силы в отдельных ситуациях, в том числе при разгоне мирных несанкционированных митингов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал запрос РБК в Росгвардию.