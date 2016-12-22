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Росгвардия купила машины с лазерными излучателями
Политика, 13:42
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Росгвардия купила машины с лазерными излучателями
Две «Газели», оснащенные системами комплексного нелетального воздействия, включающими в себя лазерные излучатели, Росгвардия должна была получить в конце октября. Стоимость контракта составила 65,2 млн руб.
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Росгвардия закупила две «Газели» с системой комплексного нелетального воздействия «для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка». Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, из которого следует, что госконтракт был заключен еще в мае. Внимание на него обратили «Открытые медиа».

Акустическое воздействие производится на расстоянии до 10 м с мощностью до 135 дБ. Согласно шкале громкости, болевой порог человека фиксируется на уровне 120 дБ. Звук сирены составляет 130 дБ, старт ракеты — 150 дБ.

Срок поставки был ограничен до 31 октября. На участие в конкурсе откликнулась только одна компания — «АСБ Плюс». Она и выиграла контракт. Сумма заказа составила 65,2 млн руб. ​Деньги были выделены из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.

Согласно данным базы СПАРК, ООО «АСБ Плюс» занимается производством машин и оборудования спецназначения. Весь пакет акций компании принадлежит одному лицу — Михаилу Анцелевичу. Помимо этого он является совладельцем компаний ООО «НМ Центр» (производит электрооборудование) и ООО «РОТЕК-ЭЛПОМ» (производит коммуникационное оборудование).

Выставка нового вооружения для Росгвардии. Фоторепортаж Еще 7 фото
Фотогалерея

Полный тезка Анцелевича, следует из базы Российской государственной библиотеки, является автором монографии «Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма».

Росгвардия купит четыре водомета до конца года
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Таким образом, у российских правоохранительных органов впервые появилась возможность использовать лазерное оружие. Системы акустического воздействия у Росгвардии уже есть: в апреле прошлого года федеральная служба закупила 50 комплектов системы «Шепот» у той же «АСБ Плюс». В документах указывается, что «Шепот» предназначен для «создания останавливающего эффекта при воздействии на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний».

Каждый девятый россиянин счел оправданным разгон несогласованных митингов
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Согласно проведенному в октябре соцопросу фонда «Общественный вердикт», каждый девятый россиянин допускает применение​ силовиками силы в отдельных ситуациях, в том числе при разгоне мирных несанкционированных митингов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал запрос РБК в Росгвардию.

Автор: Анна Трунина.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: Росгвардия , «Газель» , Лазерная установка , митинг
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