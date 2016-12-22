Власти выделят Росгвардии 2 млрд руб. на закупку у автозаводов Дерипаски

Правительство может выделить Росгвардии 2 млрд руб. на закупку техники у автозаводов Олега Дерипаски, находящегося под санкциями. Кроме того, предлагается направить 1,5 млрд руб. на субсидии для производителей автомобилей на газе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правительство может выделить из резервного фонда 2 млрд руб. для Росгвардии на закупку техники у автозаводов миллиардера Олега Дерипаски, находящегося под санкциями США. Проект постановления правительство подготовлен Минпромторгом и опубликован на портале проектов нормативных актов, первыми внимание на это обратили «Ведомости».

Для обновления автопарка Росгвардии в этом году предлагается закупить 633 автомобиля производства завода «Урал» (входит в группу ГАЗ) и «Арзамасского машиностроительного завода», которые контролируются структурами Дерипаски. Всего в проекте предусмотрена закупка 598 грузовиков «Урал-4320» (1,573 млрд руб.), 20 грузовиков «Урал-ВВ» (262 млн руб.) и 15 бронированных машин «Тигр» (162 млн руб.).

Проект постановления, кроме того, предполагает выделение 1,5 млрд руб. на субсидии производителям техники, использующей природный газ

‎в качестве моторного топлива (это в том числе и группа ГАЗ), чтобы обеспечить реализацию 1500 автомобилей в 2018 году.

«Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, оказавшихся под санкциями,

‎и решить ряд задач, связанных с безопасностью страны», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В санкционный список SDN Минфина США Дерипаска и его основные активы попали в апреле 2018 года. Контрагентов этих компаний обязали завершить все сделки с ними до 5 июня, но в итоге Минфин несколько раз переносил крайние сроки. Последний — 19 октября.