ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,80 65,14 EUR Нал. 76,06 74,28 USD Бирж. 65,62 -0,55 EUR Бирж. 74,73 -0,51 USD ЦБ. 65,95 +0,36 EUR ЦБ. 75,15 -0,03 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4539,90 -172,70 IMOEX 2357,97 +0,70% RTSI 1127,42 +0,95% Brent 63,12 -1,39% DJIA 24594,78 +0,53% Nasdaq 7002,55 +1,36%
Французский депутат надел желтый жилет и сорвал заседание парламента
Лента новостей
На Ленинградском вокзале сошел с рельсов вагон пассажирского поезда 20:09, Общество 5 модных трендов этой осени 19:59, РБК Pink и KUPIVIP.RU Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю 19:57, Общество Мосгорсуд разрешил Зубкову не возвращать золотые медали Олимпийских игр 19:55, Общество Производители газировки предупредили о риске обвала рынка из-за акциза 19:42, Бизнес В Росгвардии объяснили покупку «Газелей» с лазерными излучателями 19:35, Политика Еврокомиссия назвала и проанализировала главные экономические вызовы ЕС 19:30, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 19:25, РБК, Jardin и Greenfield Глава Карелии решил открыть детсад в поселке после публикации переписки 19:25, Общество Французский депутат надел желтый жилет и сорвал заседание парламента 19:22, Политика В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан 19:19, Политика Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия 19:17, Политика Балетмейстер рассказал о конфликте со сбитым в Шереметьево мужчиной 19:04, Общество СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы 18:52, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 18:52, РБК и Thomson Reuters Bitcoin подешевел на $15,5 тыс. с декабря 2017 года 18:49, Крипто «Выживут только гибкие и высокоэффективные»: эксперты об уходе Castorama 18:48, Потребрынок  Агент Нурмагомедова анонсировал поединок с Мейвезером в 2019 году 18:46, Спорт СК обвинил московских участковых в создании ОПГ «черных риелторов» 18:39, Общество Суд поддержал ФНС в споре по начатой с подачи Путина «налоговой амнистии» 18:39, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 18:33, РБК и Schneider Electric Минфин второй раз за месяц полностью разместил ОФЗ 18:32, Финансы Снос Ховринской больницы. Фотогалерея 18:28, Фотогалерея  В Грузию не пустили создателя «Ералаша» Грачевского 18:22, Общество На севере Москвы снесли Ховринскую больницу 18:21, Общество Медведев разрешил ввозить праворульные машины без установки «ЭРА-ГЛОНАСС» 18:17, Общество Экс-глава задолжавшей €1 млрд Сбербанку фирмы пойдет на выборы в Хорватии 18:12, Политика Умер оперный певец Максим Михайлов 18:11, Общество
Французский депутат надел желтый жилет и сорвал заседание парламента
Политика, 19:22
0
Французский депутат надел желтый жилет и сорвал заседание парламента

Один из депутатов Национального собрания Франции сорвал заседание, надев желтый жилет, который носят протестующие против политики властей. Об этом сообщает Franceinfo.

Инцидент спровоцировал депутат Жан Лассаль, который представляет департамент Атлантические Пиренеи. Он провел акцию в тот момент, когда на вопросы отвечал министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Председатель Нацсобрания Ришар Ферран несколько раз просил Лассаля снять жилет, однако депутат продолжил сидеть на своем месте, не реагируя на замечания. После объявления о приостановке заседания Лассаль снял жилет.

«Жилеты» против: почему во Франции прошли массовые акции автомобилистов
Политика

В выходные по всей Франции начались массовые протесты, они связаны с решением властей поднять в 2019 году налог на дизельное топливо и бензин. Протестующие в желтых жилетах блокировали дороги, а также пытались прорваться к президентскому дворцу. Против демонстрантов был применен слезоточивый газ. 19 ноября участники протестов заблокировали доступ к нескольким топливным хранилищам.

По последним данным, в ходе протестов пострадали более 500 человек, два человека погибли.

Теги: Франция , протест , Парламент
Главное
Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия Политика
Материалы по теме
Число пострадавших на митингах во Франции увеличилось до 528 Общество
Протестующие во Франции начали блокировать топливные хранилища Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter