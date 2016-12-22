Протестующие во Франции начали блокировать топливные хранилища

Во Франции участники общественного движения «Желтые жилеты» заблокировали доступ к трем топливным хранилищам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Total.

По его словам, протестующие против роста цен на горючее заблокировали два топливохранилища компании — в Верн-сюр-Сеше и Фос-сюр-Мере. Также оказалось заблокировано хранилище в Ла-Рошель.

По данным BFM TV, такая же ситуация наблюдается в Лепинасе департамента Верхняя Гаронна.

Телеканал отмечает, что протестующие также заблокировали несколько трасс, включая A16 в районе Кале, а также участки трасс A36 и A7.

Акции протеста во Франции начались после объявления властей о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин. Такое решение правительство объяснило борьбой за охрану окружающей среды. Протестующие в желтых жилетах блокировали дороги вокруг Франции, а также пытались прорваться к президентскому дворцу. Против демонстрантов был применен слезоточивый газ. В ходе протестов пострадали более 200 человек.