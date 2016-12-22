В Грузию не пустили создателя «Ералаша» Грачевского

Трем российским деятелям кино отказали во въезде в Грузию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что россиянам отказали в посещении, когда они прибыли в аэропорт Тбилиси. После этого их отправили в Москву. Уточняется, что высланы создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин. Они приехали в Грузию на фестиваль «Свидание с Россией».

Как уточняет «Рустави-2», причиной высылки стало посещение Абхазии, куда высланные прибыли через границу с Россией. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, россияне нарушили закон «Об оккупированных территориях».

В начале сентября трем россиянам отказали во въезде на территорию Грузии. Грузинское МВД сообщило, речь идет о военкоре ТАСС Викторе Литовкине, президенте совета Международной ассоциации исследова​ния Геннадии Бордиогусове и Александре Токареве, которого грузинские полицейские назвали журналистом НТВ. Представитель НТВ, однако, заявил, что Токарев не работает на телеканале.