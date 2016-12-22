В Грузию не пустили российских журналистов

Трем гражданам России отказали во въезде на территорию Грузии, сообщили РБК в департаменте общественных связей МВД Грузии.

Отмечается, что это было сделано на основании ст. 11 закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». При этом в департаменте опровергли информацию о недопуске россиян по статье «Об оккупированных территориях».

Как сообщили «РИА Новости» в грузинском МВД, во въезде отказали военкору ТАСС Виктору Литовкину, президенту совета международной ассоциации исследова​ния Геннадию Бордиогусову и Александру Токареву, которого грузинские полицейские назвали журналистом НТВ. Агентству сообщили, что россиянам отказали ​из-за того, что они нарушили грузинский закон «Об оккупированных территориях».

В пресс-службе НТВ сообщили «РИА Новости», что Токарев уже не работает на телеканале. «Александр Токарев давно у нас не работает. И его поездка в Грузию, если таковая имела место быть, к НТВ никакого отношения не имеет», — сказали в пресс-службе телеканала.

В пресс-службе ТАСС подтвердили «РИА Новости» факт недопуска своего корреспондента в Грузию, в настоящее время агентство разбирается в ситуации, в том числе и по дипломатическим каналам.

Ранее про отказ Грузии пустить на свою территорию трех российских журналистов сообщил телеканал «Рустави-2».

Согласно грузинскому закону «Об оккупированных территориях», иностранцы могут въезжать в Абхазию и Южную Осетию только получив разрешение властей Грузии.