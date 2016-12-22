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«Победа» согласовала с властями Грузии рейсы в Тбилиси из регионов
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«Победа» согласовала с властями Грузии рейсы в Тбилиси из регионов
Общество, 17:12
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«Победа» согласовала с властями Грузии рейсы в Тбилиси из регионов

«Победа» получила разрешение авиавластей Грузии на полеты в Тбилиси из регионов России. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что, начиная с 2 ноября будут выполняться рейсы в столицу Грузии из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми. Время вылета рейсов будет скорректировано, информация будет направлена клиентам индивидуально.

«Победа» отменила рейсы в Тбилиси из регионов из-за позиции Грузии
Бизнес

26 октября «Победа» отменила рейсы в Тбилиси из четырех российских городов после отказа авиационных властей Грузии в разрешении на полеты. На выполнение рейсов, к которым не был допущен российский перевозчик, получила разрешение грузинская Georgian Airways.

Теги: «Победа» , Грузия
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