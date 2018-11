Burger King проигнорировал запрос ФАС о рекламе куриных палочек

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King за непредоставление информации по запросу ведомства. Об этом сообщается на сайте управления.

Отмечается, что ФАС запросила у сети ресторанов документы в ходе проверки рекламы с изображением куриных палочек с надписью «Раскурячь их всех» и слоганом «Окурительный чикен фри». Burger King не предоставил никакой информации в установленные сроки.

Как указывает ведомство, расследование проводится по факту нарушения ч. 6 ст. 19.8 КоАП. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере до 20 тыс. руб.

РБК направил запрос в Burger King.

В апреле экспертный совет по рекламе и недобросовестной конкуренции при управлении ФАС по Москве признал неэтичными слоганы из рекламы куриных палочек Burger King.

В конце сентября стало известно, что петербургское управление ФАС рассмотрит дело о нарушении законодательства сетью Burger King. Это связано со слоганом You won't starve to death in this city («Вы не умрете с голоду в этом городе». — РБК). В Burger King заявили, что реклама не имеет ничего общего с историческим подтекстом. Там указали, что слоган на английском языке использовался во время чемпионата мира в Екатеринбурге, на русском языке использовалась фраза «с нами не пропадешь».