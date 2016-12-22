ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,51 65,56 EUR Нал. 75,73 74,74 USD Бирж. 66,04 -0,13 EUR Бирж. 75,21 -0,04 USD ЦБ. 65,95 +0,36 EUR ЦБ. 75,15 -0,03 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4700,54 +130,14 IMOEX 2345,68 +0,17% RTSI 1118,91 +0,18% Brent 63,69 -0,50% DJIA 24465,64 -2,19% Nasdaq 6908,82 -1,68%
Burger King проигнорировал запрос ФАС о рекламе куриных палочек
Лента новостей
Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 14:07, РБК и Белая Дача Лавров заявил о «шантаже и подкупе» в ОЗХО при обсуждении плана России 14:05, Политика Суд отменил приговор напавшей на инспектора ДПС модели Кире Майер 13:56, Общество Тина Канделаки решила инвестировать в кино 13:55, Технологии и медиа Артем Дзюба обратился к болельщикам после поражения от Швеции 13:53, Спорт Кремль выразил сожаление проигрышем россиянина за пост главы Интерпола 13:52, Политика МИД назвал неуклюжими новые антироссийские санкции США 13:50, Политика Росгвардия купила машины с лазерными излучателями 13:42, Политика От 2018 к 2008: рождественские рекламные ролики Apple 13:41, Стиль В Башкирии полицейских заподозрили в избиении задержанного 13:40, Общество Как цифровая экономика будет генерировать новые рабочие места 13:38, Партнерский материал Минпросвещения ответило на идею заменить ЕГЭ системой выявления талантов 13:35, Общество Можно ли сейчас заработать на биткоине 13:27, Крипто СК возбудил дело после гибели мужчины на взлетной полосе в Шереметьево 13:22, Общество «РусГидро» разместила евробонды на 15 млрд руб. 13:21, Бизнес Посольство Украины призвало Amazon убрать с сайта товары с символикой ДНР 13:14, Политика Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 13:03, РБК и Toyo Reuters сократит сотрудников в своем российском подразделении 13:02, Технологии и медиа SANA сообщила о гибели мирных жителей из-за авиаударов коалиции 12:57, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 12:56, РБК и Thomson Reuters Burger King проигнорировал запрос ФАС о рекламе куриных палочек 12:52, Общество Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России 12:51, Бизнес «Форма» и содержание: как российский бренд создает пальто и косухи 12:47, Стиль Разведчики, нацисты и криминалисты: кто становился президентом Интерпола 12:42, Фотогалерея  По делу братьев Магомедовых подали иск на 17 млрд руб. 12:40, Бизнес Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 12:38, РБК и Volkswagen Криптовалюта начала дорожать: капитализация рынка увеличилась на $6 млрд 12:35, Крипто Росавиация назвала сроки расследования гибели мужчины в Шереметьево 12:30, Общество
Burger King проигнорировал запрос ФАС о рекламе куриных палочек
Общество, 12:52
0
Burger King проигнорировал запрос ФАС о рекламе куриных палочек

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King за непредоставление информации по запросу ведомства. Об этом сообщается на сайте управления.

Отмечается, что ФАС запросила у сети ресторанов документы в ходе проверки рекламы с изображением куриных палочек с надписью «Раскурячь их всех» и слоганом «Окурительный чикен фри». Burger King не предоставил никакой информации в установленные сроки.

Как указывает ведомство, расследование проводится по факту нарушения ч. 6 ст. 19.8 КоАП. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере до 20 тыс. руб.

РБК направил запрос в Burger King.

В апреле экспертный совет по рекламе и недобросовестной конкуренции при управлении ФАС по Москве признал неэтичными слоганы из рекламы куриных палочек Burger King.

ФАС добилась от Burger King и «Му-Му» снижения цен в аэропортах
Бизнес

В конце сентября стало известно, что петербургское управление ФАС рассмотрит дело о нарушении законодательства сетью Burger King. Это связано со слоганом You won't starve to death in this city («Вы не умрете с голоду в этом городе». — РБК). В Burger King заявили, что реклама не имеет ничего общего с историческим подтекстом. Там указали, что слоган на английском языке использовался во время чемпионата мира в Екатеринбурге, на русском языке использовалась фраза «с нами не пропадешь».

Теги: Реклама , УФАС , Burger King
Главное
Набиуллина рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель Экономика
Материалы по теме
ФАС пригрозила завести дело за рекламу Burger King про голод в Петербурге Бизнес
ФАС добилась от Burger King и «Му-Му» снижения цен в аэропортах Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter