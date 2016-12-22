ФАС добилась от Burger King и «Му-Му» снижения цен в аэропортах

Burger King и «Му-Му» заявили о готовности снизить цены в аэропортах в связи с «социальной значимостью вопроса». Обе сети ранее стали фигурантами антимонопольного дела из-за завышения цен в аэропортах

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Собственники сетей Burger King и «Му-Му» заявили о готовности снизить цены в своих заведениях, расположенных на территориях трех столичных аэропортов — Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя Московского областного управления ФАС России Дмитрий Стрельников.

По его словам, ведомство уже получило от владельца Burger King компании «Бургер Рус» сведения о намерениях снизить цены. Стрельников уточнил, что компания готова пойти на такой шаг, «понимая социальную значимость этого вопроса». Он пояснил, что цены предлагается снизить до уровня, установленного в ресторанах сети на территории Москвы и Московской области.

Данные о намерении снизить цены ФАС получила и от собственника «Му-Му» — компании «Мастер франчайзинг групп», добавил Стрельников. В целом, по его словам, снижение цен в этих сетях на территории указных аэропортов может составить 25–30%. В ведомстве ожидают, что цены будут снижены к концу апреля.

РБК направил запросы в пресс-службы «Бургер Рус» и «Мастер франчайзинг групп»

Обе сети попали в поле зрения ФАС летом прошлого года. Тогда антимонопольное ведомство завело в отношении владельцев этих сетей дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, Burger King и «Му-Му» злоупотребили своим доминирующим положением на рынке розничного общественного питания в аэропортах и установили монопольно высокие цены. Еще одним фигурантом этого дела стала сеть кофеен «Шоколадница» (собственник ООО «Галерея-АЛЕКС»). Поводом для разбирательства стали жалобы граждан. В Burger King тогда на обвинения ФАС ответили, что на ценообразование в аэропортах оказывает влияние «множество факторов», в том числе стоимость аренды.