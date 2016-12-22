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ФАС пригрозило завести дело за рекламу Burger King про голод в Петербурге
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ФАС пригрозило завести дело за рекламу Burger King про голод в Петербурге
Бизнес, 20:13
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ФАС пригрозило завести дело за рекламу Burger King про голод в Петербурге

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу рассмотрит дело о нарушении законодательства в связи с рекламной кампанией сети ресторанов быстрого питания Burger King из-за слогана You won't starve to death in this city («Вы не умрете с голоду в этом городе». — РБК), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В управлении ФАС отметили, что узнали о рекламе из СМИ. «Многие из нас родились и выросли в Ленинграде. У некоторых есть родственники, пережившие блокаду, а кто-то потерял своих родных. Поэтому этот журналистский запрос будет рассмотрен нами как заявление. И в ближайшее время управление рассмотрит вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения закона о рекламе», — заявил глава регионального управления ведомства Вадим Владимиров.

В пресс-службе российского филиала Burger King заявили РБК, что этот слоган на английском использовался в Екатеринбурге во время чемпионата мира по футболу, а на русском языке компания в рекламе использовала фразу «с нами не пропадешь». В Burger King предположили, что часть рекламных материалов могли не утилизировать после чемпионата и использовать в других городах.

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«Мы проведем проверку и если обнаружим кого-то в Санкт-Петербурге в такой футболке, обязательно потребуем утилизировать, так как это несогласованное с нами использование бренда», — добавили в компании.

В Burger King подчеркнули, что рекламная акция не имела ничего общего с историческим подтекстом, а в компании считают неприемлемым «любой подтекст или шутки по данной теме».

Теги: УФАС , Санкт-Петербург , Burger King
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