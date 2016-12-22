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МИД не подтвердил сведения о предложении России по уходу Ирана из Сирии
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МИД не подтвердил сведения о предложении России по уходу Ирана из Сирии
Политика, 12:04
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МИД не подтвердил сведения о предложении России по уходу Ирана из Сирии

Замглавы МИД России Сергей Рябков не подтвердил информацию о том, что Москва предлагала Израилю и США частично снять с Ирана санкции в обмен на вывод иранских советников из Сирии. Об этом дипломат заявил журналистам в Минске, передает корреспондент РБК.

«В отношении конкретного аспекта об отмене санкций в обмен на что-то, то я этого подтвердить не могу», — сказал Рябков. По его словам, «были близкие, но не совпадающие с этим идеи», но они не получили развития.

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Он пояснил, что иранские подразделения находятся в Сирии по приглашению правительства, поэтому вопросов юридического или политического характера в этой ситуации нет.

Ранее портал Axios писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании комитета кнессета по иностранным делам и обороне рассказал, что Москва предложила США и Израилю сделку. Она заключалась в выводе подразделений Ирана в обмен на ослабление санкций. Об этом рассказали депутаты, присутствовавшие на заседании.

Теги: Иран , Израиль , МИД
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