МИД не подтвердил сведения о предложении России по уходу Ирана из Сирии

Замглавы МИД России Сергей Рябков не подтвердил информацию о том, что Москва предлагала Израилю и США частично снять с Ирана санкции в обмен на вывод иранских советников из Сирии. Об этом дипломат заявил журналистам в Минске, передает корреспондент РБК.

«В отношении конкретного аспекта об отмене санкций в обмен на что-то, то я этого подтвердить не могу», — сказал Рябков. По его словам, «были близкие, но не совпадающие с этим идеи», но они не получили развития.

Он пояснил, что иранские подразделения находятся в Сирии по приглашению правительства, поэтому вопросов юридического или политического характера в этой ситуации нет.

Ранее портал Axios писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании комитета кнессета по иностранным делам и обороне рассказал, что Москва предложила США и Израилю сделку. Она заключалась в выводе подразделений Ирана в обмен на ослабление санкций. Об этом рассказали депутаты, присутствовавшие на заседании.