В Израиле рассказали о предложении Москвы по уходу Ирана из Сирии

По словам депутатов Кнессета, премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о предложенной Москвой сделке, в результате которой иранские войска покинут Сирию. Главное условие одно — ослабление американских санкций против Тегерана

Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху во время встречи в Париже (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседания комитета Кнессета по иностранным делам и обороне рассказал, что Москва предложила США и Израилю сделку: в обмен на ослабление санкций США Иран выведет свои вооруженные подразделения из Сирии. Об этом со ссылкой на депутатов Кнессета — членов комитета сообщают 10-й канал израильского телевидения и издание Anxios.

По словам депутатов, которые присутствовали на заседании комитета, Нетаньяху рассказал, что Россия предложила план вывода иранских сил из Сирии в обмен на смягчение санкций против Ирана не только Израилю, но и США. 10-й канал отмечает, что это предложение означает изменение российской позиции: ранее Москва заявляла, что присутствие иранских сил в Сирии законно. «Режим в Москве впервые представил предложение о тотальном выводе иранцев из Сирии, связав сирийскую кампанию с напряженностью между Вашингтоном и Тегераном вокруг ядерной сделки», — уточняет 10-й канал.

Источники отмечают, что пока неясно, было ли предложение сделано во время разговора Нетаньяху президентом России Владимиром Путиным в Париже. Источники рассказали, что Нетаньяху назвал беседу плодотворной и позитивной. При этом премьер уточнил, что, по словам Путина, Россия не может самостоятельно решить вопрос о выводе иранских войск из Сирии, для этого ей необходимо сотрудничество с другими странами.

Кроме того, Нетаньяху рассказал, что 8 ноября в Вене состоялась встреча спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри с представителями Кремля, а несколькими днями ранее Нетанияху встречался с Джеффри в Иерусалиме.​