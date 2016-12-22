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СМИ рассказали о планах России помочь Ирану обойти санкции США
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СМИ рассказали о планах России помочь Ирану обойти санкции США
Политика, 01:18
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СМИ рассказали о планах России помочь Ирану обойти санкции США
О механизме обхода ограничений США, согласно секретному документу, Россия и Иран договорились во время саммита в сентябре в Тегеране. Схему также поддержат страны Европы. Иран таким образом они попытаются удержать в ядерной сделке
Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) на саммите в Тегеране (Фото: Presidency Press Service / AP)

Москва планирует помочь Тегерану в обходе санкций со стороны Вашингтона и собирается обеспечить, чтобы интересы Ирана из-за этих ограничений не пострадали. Об этом со ссылкой на секретный ведомственный документ сообщает израильское агентство mako.co.il. Автор материала Дана Вайс на своей официальной странице в Twitter поясняет, что схема обхода санкций описывается в официальной бумаге, принадлежащей министерству иностранных дел Израиля.

О помощи Тегерану минимизировать вред от американских ограничений, согласно документу, стороны договорились во время встречи президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране 7 сентября. По оговоренной схеме, после вступления в силу санкций против Ирана, которые, по замыслу Вашингтона, должны парализовать экспорт нефти из исламской республики, Тегеран должен будет переправлять свою сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие предприятия на территории России. Иранскую нефть оттуда по всему миру будет продавать уже российская сторона, которая будет вознаграждать Тегеран за предоставляемый товар, указывает mako.co.il.

В документе, по информации агентства, также говорится, что подобный механизм обхода санкций будет включать сотрудничество не только России и Ирана, но и стран Европы, которые, согласно официальной бумаге, «станут молчаливо соглашаться с тем, что Тегеран продолжит продавать свою нефть азиатским государствам». Таким образом, в Европе, как отмечает агентство, попытаются удержать Иран в ядерном соглашении, которое в мае покинули США.

Комментировать mako.co.il секретный документ официально министерство иностранных дел Израиля отказалось, заявив, что оно не связаны с информацией, которая содержится в этих бумагах.

Замглавы МИД Ирана рассказал о проработке механизма обхода санкций США
Политика

США после выхода из ядерной сделки объявили о планах возобновить санкции против Ирана к ноябрю. Они коснутся иранской промышленности, торговли, топливно-энергетического комплекса, а также углеводородного сырья и транзакций, связанных с Центральным банком Ирана. «Наша цель — усилить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы от продаж сырой нефти», — утверждал в июле директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук.

Однако глава МИД России Сергей Лавров в сентябре заявлял, что видит хорошие возможности для создания механизма по обходу санкций США против Ирана в рамках «пятерки». Реализация подобной схемы, как отмечал министр, станет возможна только если «европейские коллеги не будут ссылаться на то, что их компании не хотят работать в Иране». Позже о том, что Тегеран ведет переговоры с партнерами по созданию механизмов торговли нефтью в обход санкций США также заявлял ​замглавы иранского МИД Аббас Аракчи.

Автор: Евгения Маляренко.
При участии: Евгений Пудовкин.
Теги: Иран , Израиль , Санкции , Вашингтон , Владимир Путин
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